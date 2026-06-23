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Омбудсманът: Година след сигналите за сексуално и физическо насилие - децата все още са в интерната във Варненци

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Чете се за: 07:37 мин.
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Снимка: БНТ
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Омбудсманът Велислава Делчева алармира в предаването "Още от деня" по БНТ за сериозно забавяне в разследването на сигнала за насилие над деца в социално-педагогически интернат край Тутракан в село Варненци. Въпреки подадените още преди година сигнали и образуваното досъдебно производство, по думите ѝ децата все още се намират в същата среда, а резултатите от проверките и разследването остават неясни.

"Буквално в деня, в който положих клетва, бях сезирана от УНИЦЕФ и други неправителствени организации за данни за сексуално и физическо насилие и трудова злоупотреба с тези деца в този интернат. Отидохме тогава на проверка на място и видяхме доста ужасяващи неща. Битовите условия бяха отвратителни. Стари, скъсани пердета. Горещина. Нямаше абсолютно никакви климатици. Децата в момента, в който отидохме на проверка, стояха на групички пред два стари компютъра и играеха на видеоигри. Чиновете бяха скупчени в едната част на стаята, изпочупени, със същите столове. Едновременно с това обаче директорът и учителите ни се похвалиха със STEM стая в този интернат, която беше заключена и част от оборудването беше увито с найлони. Говорихме с децата тогава. Оказва се, че деца в шести и седми клас не могат да четат. Сричат. На стените имаше много хубави лозунги – „Здраво тяло, здрав дух“. Обаче децата, когато ги прочитаха, не знаеха какво означава това. Те не можеха да разберат смисъла на прочетеното. Отделно от това, като сложим, че имаше и данни за физическо и сексуално насилие, веднага сезирахме няколко институции – Министерството на образованието, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на труда и социалната политика и прокуратурата."

Последният отговор по случая от отговорна институция Велислава Делчева получава този месец на 11 юни.

"Последният отговор е от този месец, защото аз не съм оставила нещата просто така да минават през тази година. Постоянно проверявах докъде са стигнали с препоръките на омбудсмана. Но това, което ме възмути силно, е, че на 11 юни тази година имам отговор от Окръжната прокуратура в Силистра, които казват, че има образувано досъдебно производство, провеждат се множество процесуално-следствени действия, разпити, делото е срещу неизвестен извършител и всички материали, които са събрани, ще бъдат прикачени към това дело. Това е една година след като има сигнали за сексуално и физическо насилие. Тези деца са там. Децата в тези интернати са до 17 години. След 17 години те трябва да напуснат. Но децата, за които имахме сигнали миналата година, бяха между 9 и 13 години. Това, което е изключително възмутително, е, че ти оставяш в една среда дете, което се е оплакало, че има насилие срещу него. Една година не правиш нищо. Тоест те даже не могат да кажат дали има насилие срещу тези деца. А повярвайте ми, според мен дори 1% от това, което те са казали, да е истина, ние трябва да реагираме. Защото една година за тези деца там, в тази среда, е изключително много. Те все още са там. И отговорът на прокуратурата в Силистра звучи така, сякаш скоро няма да има завършек на това досъдебно производство. И ние няма да разберем има ли насилие там или няма."

Омбудсманът подчерта, че институционалното бездействие граничи с престъпление:

"Абсолютно няма как да си го обясня. Не мога да си го обясня, защото това е или некомпетентност, или безхаберие. Все пак Министерството на образованието по това време и Държавната агенция си направиха проверки. Вярно е, че предприеха някои палиативни мерки, които не са достатъчни, за да се подобри състоянието на тези деца там. Но това, което направи прокуратурата, мисля, че граничи с престъпление."

Омбудсманът настоява за промяна на цялостната система за детско правосъдие:

"Защото това е проблем, който стои от 2008 година, все още нерешен, и държавата продължава да не поставя децата в центъра на своите решения."

Относно законодателните промени в Закона за ЧСИ Делчева коментира:

"Не съм подкрепила тези промени. Аз като омбудсман съм длъжна, когато има промени, които ще засегнат по някакъв начин правата на гражданите, на първо място да се запозная с тези предложения и на второ място да взема категорично отношение, така че правата на гражданите да бъдат защитени. И тук искам да обърна внимание, че интересът е особено що се отнася до хората в уязвимо положение. Защото обикновено в тази процедура, която се предлага в момента, попадат пенсионери, хора с ниски доходи, бедни хора. Трябва да кажа, че напоследък се забелязва една тенденция – млади хора, които току-що са навършили 18 години, веднага отиват да теглят кредит, за да си купят нов телефон, а всъщност още нямат доходи и попадат в една задлъжнялост, която е особено безпокоителна. За мен като омбудсман обаче са важни четири неща, за да бъде този законопроект приет и да сме сигурни, че се гарантират правата на тези хора. На първо място трябва задължително да се даде възможност на гражданите, които бъдат поканени да участват в тази процедура, да им се разясни, че това е доброволна процедура, че това е нещо, което се извършва извънсъдебно и че това по никакъв начин не ги задължава да участват в нея, както и че това няма да има отрицателни последици за тях в едно последващо съдебно производство. Второто нещо, за което аз като омбудсман ще следя, защото в това, което беше представено като текстове, такава гаранция ние не видяхме. И за мен е изключително важно, когато се пристъпва към такава процедура, да не бъдат използвани тези, хайде да кажа, мутренски приоми, за да се плашат хората."

Вижте целия разговор във видеото

#Закон за ЧСИ #интернат за деца #Велислава Делчева #варненци #насилие над деца

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