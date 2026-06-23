С флаг в ръка и мечти за медали: Българските олимпийци по природни науки получиха националното знаме

България е сред водещите държави в Европейския съюз по спечелени златни медали от международни олимпиади и се превръща в една от най-успешните олимпийски нации в света. Това отбелязаха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки на тържествената церемония, на която премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийците ни.

За българските олимпийци с блестящи умове подготовката е във финална фаза.

Теодор Петров, състезател по биология: "Аз очаквам да бъде едно приятно изживяване на първо място, а сега медалите.. те са като допълнение. На мен ще ми бъде интересно да усетя какво е да се участва на такова голямо международно състезание."

Освен приятни емоции и нови запознанства, доброто представяне на такива състезания отваря и много врати към бъдещи големи успехи.

Борис Донков, сребърен медалист от Международната олимпиада по география, 2025 г.: "На мен този успех ми донесе първо доста признание, но най-вече ми донесе задоволение, че това, на което съм се посветил има смисъл и виждам резултатите."

В приветствието си премиерът Румен Радев отбеляза, че потенциалът на всяка държава се измерва с наличието на млади, умни и устремени хора като тях.

Румен Радев, министър-председател на България: "Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински достижения."

Никола Каравасилев, ръководител на отбора по астрофизика: "Това е един жест на уважение от страна на най-високите етажи на властта."

В следващите няколко месеца българските национални отбори ще представят страната ни на основните Международни олимпиади по девет дисциплини. Първата е на 4 юли в Колумбия.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ