БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерът Радев: България е достигнала прага на...
Чете се за: 02:15 мин.
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията...
Чете се за: 05:22 мин.
Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
Чете се за: 05:15 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С флаг в ръка и мечти за медали: Българските олимпийци по природни науки получиха националното знаме

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази

На тържествена церемония премиерът Румен Радев връчи българския флаг на олимпийците ни

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

България е сред водещите държави в Европейския съюз по спечелени златни медали от международни олимпиади и се превръща в една от най-успешните олимпийски нации в света. Това отбелязаха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки на тържествената церемония, на която премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийците ни.

За българските олимпийци с блестящи умове подготовката е във финална фаза.

Теодор Петров, състезател по биология: "Аз очаквам да бъде едно приятно изживяване на първо място, а сега медалите.. те са като допълнение. На мен ще ми бъде интересно да усетя какво е да се участва на такова голямо международно състезание."

Освен приятни емоции и нови запознанства, доброто представяне на такива състезания отваря и много врати към бъдещи големи успехи.

Борис Донков, сребърен медалист от Международната олимпиада по география, 2025 г.: "На мен този успех ми донесе първо доста признание, но най-вече ми донесе задоволение, че това, на което съм се посветил има смисъл и виждам резултатите."

В приветствието си премиерът Румен Радев отбеляза, че потенциалът на всяка държава се измерва с наличието на млади, умни и устремени хора като тях.

Румен Радев, министър-председател на България: "Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински достижения."

Никола Каравасилев, ръководител на отбора по астрофизика: "Това е един жест на уважение от страна на най-високите етажи на властта."

В следващите няколко месеца българските национални отбори ще представят страната ни на основните Международни олимпиади по девет дисциплини. Първата е на 4 юли в Колумбия.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#отбори по природни науки #премиера Румен Радев #природни науки #олимпийци #български олимпийци

Последвайте ни

ТОП 24

36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
1
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
2
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание...
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
3
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
4
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
5
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна...
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по казуса "Баба Алино"
6
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
5
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Още от: Образование

Премиерът Румен Радев връчи националното знаме на олимпийските отбори по природни науки за 2026 г.
Премиерът Румен Радев връчи националното знаме на олимпийските отбори по природни науки за 2026 г.
Български ученици спечелиха три златни и три сребърни медала от балканската олимпиада по математика в Румъния Български ученици спечелиха три златни и три сребърни медала от балканската олимпиада по математика в Румъния
Чете се за: 01:40 мин.
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
10948
Чете се за: 02:52 мин.
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
6393
Чете се за: 01:22 мин.
Повече задачи и повече време на изпита по математика за 7-и и 10-и клас Повече задачи и повече време на изпита по математика за 7-и и 10-и клас
Чете се за: 03:40 мин.
Публикуваха верните отговори от изпита по математика за 10-и клас Публикуваха верните отговори от изпита по математика за 10-и клас
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на минималната работна заплата?
Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
След сигнал от регионалния министър: Прокуратурата разследва строежа на лот 4 на АМ "Хемус" След сигнал от регионалния министър: Прокуратурата разследва строежа на лот 4 на АМ "Хемус"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Червен код за опасни жеги: Европа ври, кипи и гори – каква е причината? Червен код за опасни жеги: Европа ври, кипи и гори – каква е причината?
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през 2027 година Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през 2027 година
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
След челен удар в мантинела: Лекари от „Пирогов“...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Великобритания очаква седмия си премиер за последните 10 години
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ