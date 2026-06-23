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След челен удар в мантинела: Лекари от „Пирогов“ спасиха майка и бебе

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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"На ехографиите излиза като малък спринтьор", споделя съпругът на пострадалата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Неврохирурзи и гинеколози от "Пирогов" спасиха бременна с тежка травма след катастрофа. Лекарите направили щадяща операция на гръбнака, за да спасят живота на майката и бебето.

39-годишната бременна в петия месец се ударила челно в мантинела край Волуяк преди седем дни.

Виктор Димитров, съпруг на пострадалата: "На изхода за Волуяк на магистрала „Европа“ не успява да се отклони навреме, подхлъзва се и се блъска челно в мантинелата."

Жената е транспортирана в "Пирогов". Изследванията показват счупен гръбначен прешлен.

Д-р Петър Илков, Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ "Пирогов": "Прешленът е сериозно деформиран със съществен риск за влошаване на неврологичната функция и то в рамките на часове или дни."

С помощта на робот и под наблюдение от гинеколози неврохирурзите правят спешна щадяща операция.

Д-р Петър Илков, Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ "Пирогов": "През много малки разрези успяхме да стабилизираме гръбнака, което отново позволи малка кръвозагуба, по-малка продължителност на операцията и по-малък риск за майката и за плода."

Седем дни след операцията жената е на крака и си е у дома.

Виктор Димитров, съпруг на пострадалата: "Като цяло се чувства много добре. Бебето също е много добре. Оказа се, че така доста обича да шава в момента. На ехографиите винаги излиза като малък спринтьор."

В "Пирогов" ще продължат да следят състоянието на майката и бебето.

#лекари спасиха #майка и бебе #Пирогов #бременна #мантинела

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