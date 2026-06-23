Рекордно количество петрол премина през Ормузкия проток

Иран и Оман ще проучат разходите за бъдещо управление на Ормузкия проток. Двете страни потвърдиха ангажимента си за безопасно преминаване през протока.

Съвместното им изявление идва след иранско-американските преговори в Швейцария. Съединените щати частично отмениха санкциите срещу износа на ирански петрол за два месеца.

19 милиона барела черно злато са преминали през Ормуз само за един ден, съобщи Доналд Тръмп. Според него, размразените ирански авоари ще бъдат поставени в сметка под американски контрол и ще се използват за храна и лекарства. Тръмп обяви още, че Техеран се е съгласил на инспекции на ядрените му обекти. Ислямската република обаче отрича.