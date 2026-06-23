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Рекордно количество петрол премина през Ормузкия проток

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Рекордно количество петрол премина през Ормузкия проток
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.

Иран и Оман ще проучат разходите за бъдещо управление на Ормузкия проток. Двете страни потвърдиха ангажимента си за безопасно преминаване през протока.

Съвместното им изявление идва след иранско-американските преговори в Швейцария. Съединените щати частично отмениха санкциите срещу износа на ирански петрол за два месеца.

19 милиона барела черно злато са преминали през Ормуз само за един ден, съобщи Доналд Тръмп. Според него, размразените ирански авоари ще бъдат поставени в сметка под американски контрол и ще се използват за храна и лекарства. Тръмп обяви още, че Техеран се е съгласил на инспекции на ядрените му обекти. Ислямската република обаче отрича.

Есмаил Бакай, говорител на иранското външно министерство: „Не сме имали среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия, нито пък имаме планове агенцията да инспектира ядрените съоръжения на Иран, повредени от военната агресия на Съединените щати и ционистите.“

#рекордно количество петрол #Доналд Тръмп #САЩ #ормузки проток #Иран #Техеран

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