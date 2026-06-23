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ПРИМИРИЕТО МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Отново противоречия между САЩ и Иран след първия кръг технически преговори

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Отново противоречия между САЩ и Иран след първия кръг технически преговори
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.

Противоречиви твърдения след първия кръг от технически преговори между Съединените щати и Иран.

Техеран отрече думите на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Според Ванс, експертите може да посетят ирански ядрени съоръжения още днес.

На този фон - за първи път от десетилетия Съединените щати частично размразиха санкциите срещу Иран и сега Ислямската република има право да продава суров петрол до 21 август. Доналд Тръмп настоя с парите от петрола да бъде купувана изцяло американска земеделска продукция.

От иранска страна заявиха, че не са поемали подобен ангажимент, а американският лидер коментира, че ако преговорите не завършат по очаквания от него начин "ще направи каквото трябва".

#противоречия #първи кръг технически преговори #САЩ - Иран #резултати

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