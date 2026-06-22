Старт на техническите преговори между САЩ и Иран

Работни групи от Съединените щати и Иран започнаха в Швейцария техническите разговори по механизмите за прилагане на меморандума за разбирателство. Новият кръг преговори следва договорената през уикенда пътна карта за постигане на финално споразумение за край на войната в рамките на следващите 60 дни.

Без обща снимка, но с общото разбиране за постигнат напредък - така завърши първият кръг преговори в Швейцария между делегациите на Съединените щати и Иран. В съвместна декларация посредниците в разговорите - Пакистан и Катар съобщиха, че страните са създали специална линия на комуникация за избягване на инциденти и недоразумения с цел осигуряване на безопасното корабоплаване в Ормузкия проток и пълното възстановяване на износа на петрол.

Положихме много добра основа за успешно сключване на финална сделка - това беше коментарът на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс преди да отпътува от Швейцария и да остави преговорите в ръцете на техническите екипи.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Финалната сделка е къщата. Все още не сме я построили, но успешно положихме основите ѝ."

По ключовия въпрос за ядрената програма, Ванс съобщи, че иранците са се съгласили да допуснат обратно инспекторите на Международната агенция за атомна енергия. Според него това може да стане факт още тази седмица, дори още днес.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Това е важен момент и първа стъпка към трайното прекратяване на ядрената програма на Иран."

Договорено е работна група да следи и за спазването на прекратяването на огъня в Ливан - ключово изискване от страна на Иран за продължаване на преговорите. Иранският външен министър Абас Арагчи също даде положителна оценка за постигнатото досега.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Неуморното посредничество на Пакистан и Катар постигна значителен напредък за прекратяване на ливанската война. Износът на петрол и нефтопродукти е възможен, блокадата е вдигната, някои замразени активи са освободени, започва мащабен план за възстановяване и развитие на Иран."

Преговорите не минаха и без инфарктен момент. Пост на американския президент Доналд Тръмп, в който той заплаши Иран с нови удари ако не "спре високоплатените си проксита в Ливан да създават проблеми", накара иранската делегация да се оттегли за кратко преди да поднови разговорите.