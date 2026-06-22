САЩ и Иран договориха 60-дневна пътна карта за прекратяване на конфликта

САЩ и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Посредниците в диалога Пакистан и Катар заявиха, че е постигнат „окуражаващ напредък". Оптимистични бяха и коментарите след срещата на делегациите на Вашингтон и Техеран в Швейцария. Техническите преговори между представители на двете държави ще продължат през тази седмица.

Главният преговарящ от американска страна вицепрезидентът Джей ди Ванс заяви, че е постигнат „голям напредък", и подчерта, че много от целите на Вашингтон вече са изпълнени, а разговорите са имали за цел да изяснят какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Положителен коментар и от Техеран.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: „Неуморното посредничество на Пакистан и Катар постигна значителен напредък за прекратяване на ливанската война. Износът на петрол и нефтопродукти е възможен, блокадата вдигната, някои замразени активи са освободени, започва мащабен план за възстановяване и развитие на Иран.“

Според Арагчи, първото изпитание за пътната карта ще бъде сформирането на „група за управление на конфликти". Целта е да се сложи край на сблъсъците между израелската армия и „Хизбула" в Ливан, които продължават, въпреки обявеното поредно примирие в края на миналата седмица. Преди финала на преговорите в Швейцария, реакцията на Израел.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Независимо какво се случи по време на преговорите, със или без споразумение, аз ви обещавам, че докато аз съм министър-председател, Иран никога няма да има ядрено оръжие.“

По време на формата САЩ-Иран са обсъждани и „елементи" от ядрената програма на Иран, свободното корабоплаване през Ормузкия проток, санкциите и механизмите за разрешаване на спорове. След края на срещата постигнатото споразумение е било обсъдено между американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и ливанския държавен глава Жозеф Аун.