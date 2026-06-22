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Пътна карта за край на войната: САЩ и Иран след края на първия тур преговори в Швейцария

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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САЩ и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната.

Това стана ясно след първия тур преговори между представители на Вашингтон и Техеран в Швейцария. Новината за пътната карта беше обявена от Пакистан и Катар, които посредничат в диалога. Според медиаторите е постигнат „окуражаващ напредък". Иран и САЩ са се договорили и за създаването на „група за управление на конфликти", като целта е да се сложи край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Обсъждани са и „елементи" от ядрената програма на Иран, както и свободното корабоплаване по Ормузкия проток.

#край на войната #САЩ #Иран #пътна карта

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