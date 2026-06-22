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Проверки на агенцията по храните: Следят за качеството на плодове и мляко в училища и детски градини

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БАБХ започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите "Училищно мляко" и "Училищен плод".

За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставяните млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче са вече във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 млн. евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставяни плодове с повишена концентрация на пестициди.

#качество на плодове #мляко #БАБХ #детски градини #училища

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