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Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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три нарушения откриха властите мальовица демонтажа стария влек строежа седалков лифт

Три са нарушенията на Мальовица, констатирани при премахването на старият ски влек и строителството на 4-седалков лифт. В петък регионалният министър заговори за незаконно строителство там. Наш екип беше на място.

Преди близо 20 години Георги ползва за пръв път влека на Мальовица. Оттогава ходи там често, сега води и дъщеря си. Разликата днес е, че почти 40-годишното съоръжение вече го няма.

Георги, турист: "Преди толкова много години повечето места бяха с влекове и беше нормално, бяхме свикнали."

Строителните дейности са започнали в края на май, а по план трябва да приключат до края на ноември.

На 15 юни е издадена заповед за спиране на строителството, а специално за "По света и у нас" от Дирекцията за национален и строителен контрол изброиха общо три нарушения.

Инж. Георги Даракчиев, и.д. началник на ДНСК: "По-същественото е, че са допуснати съществени отклонения от одобрения проект - въз основа, на който е издадено разрешение за строеж, премахнати са всички съществуващи съоръжения и фундаменти и се извършва изцяло ново строителство. Наименованието на строежа е "модернизация и реконструкция" на ски влек в седалков лифт. Но то самото заглавие мисля, че е еднозначно и ясно..."

Всяка буква на закона е спазена, отговаря консултантът на възложителя.

Николай Андреев, консултант на възложителя: "Не може да се каже, че има отклонения. Във всяка една модернизация, когато има слаб елемент в бетоновата конструкция, се заздравява. Когато има елемент, който не може да носи, се подменя. Доста ще се подобри самият туризъм тук - дали през зимата или лятото, защото все пак това е едно удобство."

Властите и инвеститорът се разминават и в още нещо.

Инж. Георги Даракчиев, и.д. началник на ДНСК: "Нарушени са условията на РИОСВ, а именно да не се извършва строителство в периода април - юни, реално е трябвало да започне строителството септември - октомври по техните изисквания."

Николай Андреев, консултант на възложителя: "Ние сме направили запитване до РИОСВ по отношение на това, че няма такива животни, които се люпят в този период, уведомили сме ги."

А казусът от под върха ще се прехвърли в полето на съда.

#влек #три нарушения #Мальовица #лифт

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