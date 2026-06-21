"Днес е ужас": Изнервени шофьори, километрични опашки и прегрели двигатели по пътя от и за Гърция

Летните отпуски без съмнение са причината за все по-интензивния трафик. Една от най-натоварените отсечки е тази на пътен възел "Симитли" и засяга най-вече пътуващите към Банско и Гърция. Каква е причината за инфарктните тапи, които се образуват там?

Километрични опашки, спрени камиони, прегрели двигатели и изнервени шофьори – това е стандартната картина в района на пътен възел "Симитли". Там четирилентовата автомагистрала „Струма“ внезапно свършва и целият поток се слива в двулентовия международен път Е-79.

Тома: „Заради лошата инфраструктура в момента. Най-вече заради това, че движението тук е едно платно и фактът, че трябва да се пристроява към магистралата от това е едно платно.“

Движението посока граничния преход Кулата става още по-натоварено, заради тежкотоварните автомобили, които продължават да се движат.

„Има доста коли и доста се движат по пътищата, но нормално - в момента е хубаво времето и хората искат да отиват на почивка на море и така.“

Прибиращите се днес в посока към София също неизбежно попадат в тапа. Въпреки че е въведено реверсивно движение от две ленти в посока София, трафикът продължава да бъде изключително интензивен на прибиращите се, както от Гърция, така и тези от Банско.

Ахайдин: „Особено днес е ужас. Един час и 52 минути. От Гоце Делчев до тук.“

А докато не бъде изградено изцяло алтернативно трасе, пътен възел "Симитли" остава едно от най-големите изпитания на нервите както на шофьорите, така и на живеещите в района.