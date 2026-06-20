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Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Големи тапи от пътуващи автомобили се образуваха по пътя за Гърция. Днес на АМ "Струма" опашката достигна 40 км. Ситуацията и по останалите важни пътни артерии засякоха камерите на толсистемата.

На магистрала "Хемус" край Долни Богров по обяд само за час са преминали над 3000 превозни средства. Същото е положението на магистрала "Тракия" край село Лозен. Между Благоевград и Кресна за 60 минути преминаха над 2000 коли при нормалната допустимост там до 700 автомобила на час.

Задръствания и изнервени шофьори. Taпите започнаха от светофара в град Кресна и стигнаха до пътен възел „Симитли“. А някои от шофьорите изчерпаха търпението си и направиха обратен завой в посока София и Благоевград.

Десислава Папучиева: "За Сандански пътуваме от вчера. Вчера опитахме да минем, заседнахме на дефилето и се върнахме, днес е същият кошмар."

Илиян - шофьор: "Много е трафик, закъснявам за сватба и не знам дали ще стигна, натоварено е много."

Над 2000 моторни превозни средства на час минаваха преди обяд само по пътя за Гърция. Три пъти по-голямото натоварване на отсечката между Благоевград и Кресна принудиха АПИ да затвори част от магистрала „Струма“ и да пренасочи движението по алтернативи маршрути.

И това обаче не даде резултат.

Огнян Филипов – шофьор: "Уникална тапа е и за Гоце Делчев, и за Кулата, едно и също е. Полицаят сега, който дойде отгоре, каза да се мине през Гоце Делчев, обаче къде е истината - не знам."

Картата на българското толуправление с трафика в страната не спря да свети в червено през целия ден.
Освен "Струма", имаше места, където потокът от моторни превозни средства достигна 3300 на час. Това бяха магистралите "Хемус" и "Тракия".

На "Тракия" камерите "прегряха" в района на село Лозен, Пазарджик и Пловдив, а на "Хемус" в червено не спря да свети край Горни Богров.

#40-километрово #тапи #задръстване #АПИ #пътя за Гърция #АМ "Тракия"

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