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До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери Константин Проданов

Милена Кирова от Милена Кирова
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До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен. Без промяна в данъците, без замразяване на доходите, с мерки за овладяване на дефицита. В това увери председателят на бюджетна комисия Константин Проданов в "Денят започва с Георги Любенов".

Дупка в хазната има, изтъкна Константин Проданов и защити тегленето на нов дълг.

Константин Проданов - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Средствата, които са необходими за инвестиции по ПВУ, което е по-голямата част и разходите не само за заплати, не само за социални плащания, всички капиталови инвестиции, разплащания с общини, с бизнес, възстановяване на ДДС - затова са необходими тези 3,8 милиарда. Това е ликвидния буфер, който е необходим и ние не можем да си позволим да цепим стотинакта на две и фискалния резерв да бъде зануляван откъм ликвидност понеже една криза - един горски пожар, едно наводнение и оставаме без възможност да реагрираме."

От Раковски лидерът на ГЕРБ заяви "за година финансовите агенции са събрали 14 милиарда лева повече и в момента бюджетът е пълен, но управляващите се оправдават, за да няма реформи."

По темата за българската позиция относно санкциите срещу Русия Борисов поздрави премиерът Радев иронично.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил и всъщност истинският, големият успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите."

Снимка: БТА

Едно се говори в страната, друго се случва на европейския терен, смята Атанас Атанасов от "Демократична България".

Атанас Атанасов - депутат от ПГ на "Демократична България": "Рисковете за изолация на България са налице с оглед на публичната и твърда позиция от страна на Радев в полза на Русия. Какъв ни е зорът на държавата или на самия Радев да защитава интересите на руския патриарх?"

Във Фейсбук лидерът на "Възраждане" критикува управляващите, че страната ни не е наложила вето на удълженото действие на 20-ия пакет санкции срещу Русия.

#Костадин Костадинов #константин проданов #санкции срещу Русия #бюджет #Атанас Атанасов #Бойко Борисов #новини в Метрото

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