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Константин Проданов: Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили

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Имотите и къщите са за живеене, не за спекулиране, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси

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Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили, заяви Константин Проданов, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси от "Прогресивна България" в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Константин Проданов, ПБ: "Няма замразяване на доходите. Доходите ще растат и ще продължат да растат, но това няма да се случва автоматично. Ние ще сме по-богати, но на база това, което сами сме заработили, а не на база кредит, който сме взели."

За прогресвиния данък на имотите Проданов заяви.

Константин Проданов, ПБ: "Ако имате 3–4 жилища – не с цел живее, а инвестиционна, второто ще бъде с малък процент по-висок данък от първото, третото – малко по-висок данък от второто. Имотите и къщите са за живеене, не за спекулиране. Това ще помогне да се охлади малко и пазарът на недвижими имоти, който ги прави недостъпни за голяма част от младите хора."

Председателят на бюджетната комисия обясни какво е държавната хазна.

Константин Проданов, ПБ: "Какво е държавната хазна? Това е, от една страна, приходите, които влизат, и разходите, които излизат. Всеки месец там има недостиг между 300 и 400 милиона, като тази тенденция се задълбочава. Това са няколко милиарда, които трябва да се финансират отнякъде. Нивото на фискалния резерв е неумолимо надолу. Към края на май имаме около 2 млрд. дефицит."

Проданов разясни каква е причината за недостига на средства.

Константин Проданов, ПБ: "Дупка в хазната има. Всички са съгласни, че в хазната има дупка, спорът беше колко голяма е дупката. 2026 г. е критична за България поради няколко причини. Затваряме ПВУ. Всички плащания, които се извършват по него, трябва да се извършат до 31 април и те се разплащат авансово, след това ЕК ни ги възстановява, ако сме изпълнили условията."

По отношение на държавната администрация и държавните служители да плащат своите осигуровки Проданов заяви.

Константин Проданов, ПБ: "Ако се тръгне в тази посока, то трябва да бъде компенсирано с увеличение на доходите, така че те да не загубят нито лев доход."

Вижте повече във видеото

#"Прогресивна България" #държавна хазна #имоти #държавна администрация #константин проданов #държавен дълг

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