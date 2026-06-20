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Иран: Вашингтон ще бъде отговорен, ако някой от ангажиментите в меморандума бъде нарушен

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Прекратяването на огъня влезе в сила вчера в 16:00 часа местно време

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Следващият кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе между 23 и 25 юни във Вашингтон, съобщиха от Държавния департамент на Съединените щати.

Прекратяването на огъня влезе в сила вчера в 16:00 часа местно време след размяна на удари, при които загинаха четирима израелски войници и около 50 ливанци. Споразумението се приема като тест за постигнатата сделка между Съединените щати и Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че Вашингтон ще бъде отговорен, ако някой от ангажиментите в меморандума бъде нарушен.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е поискал от Израел да се съгласи на примирието, но не уточни дали е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Позицията на израелската армия е, че няма да се изтегли от Южен Ливан, докато шиитската групировка Хизбула не се разоръжи.

#примирието #Доналд Тръмп #Южен Ливан #САЩ #Иран #Бенямин Нетаняху

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