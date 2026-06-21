Преговорите САЩ - Иран бяха отложени: Израел отново нанесе удари срещу Южен Ливан

Неясна перспектива пред мира в Близкия изток. Предвидените за днес директни преговори между САЩ и Иран няма да се състоят. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да се срещне с ирански представители. Свързани с Хизбула ливански медии съобщиха, че преговорите са били преустановени заради израелски въздушни удари срещу Ливан. По-късно Израел и проиранското шиитско движение се договориха за прекратяване на огъня.

Швейцарският курорт Бюргенщок е готов да приеме делегациите на САЩ и Иран. Те обаче няма да преговарят днес, както беше предвидено.

Дотук се стигна след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отложи заминаването си за Швейцария, а Израел нанесе удари срещу Южен Ливан и долината Бекаа, крепост на Хизбула, при които загинаха най-малко 18 души. Израелските войски ще останат в Ливан „толкова дълго, колкото е необходимо“, заяви премиерът Бенямин Нетаняху, след смъртта на четирима израелски войници.

Иран осъди израелските атаки и заяви, че Вашингтон носи директна отговорност. Ислямската република напомни, че разговорите със САЩ ще останат обвързани с „червените линии“ на Техеран.

Мохамад Багер Галибаф, председател на парламента на Иран: „В случай на недобросъвестност, нарушение на договора и прекомерни искания от страна на противниковата страна, ние няма да се колебаем да дадем смазващ отговор на врага.“

Върховният лидер на Иран е приел провеждането на преговори, въпреки резервите си.

Моджтаба Хаменей, върховен лидер на Иран: „По принцип имах различно мнение, но поради ангажимента, който уважаемият ирански президент ми даде, за да защитавам правата на иранската нация и тъй като той изрично пое отговорност, аз издадох разрешение за това.“

„Но е очевидно, че личните преговори, които ще се водят в бъдеще, няма да означават приемане на гледната точка на врага.“

В интервю за Axios, Доналд Тръмп заяви, че за Иран подписването на меморандум за разбирателство е равносилно на капитулация. В шеговит стил, Тръмп подчерта ролята на главния преговарящ Джей Ди Ванс.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако нещата се получат, ще си припиша заслугите. Ако не се получи, ще обвиня Джей Ди. Така че по-добре внимавай, Джей Ди.“

Въпреки отложените преговори САЩ вдигнаха блокадата си на иранските пристанища. Трафикът през Ормузкия проток скочи рязко и е най-високият от средата на април.