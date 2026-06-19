Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт Бюргенщок се отлагат

Фалстарт на 60-дневните преговори между Съединените щати и Иран след подписването на предварителното споразумение за край на конфликта. Отлагането на срещата засега не означава провал на договореностите между Вашингтон и Техеран, но засилва несигурността около възможността за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран и отпадането на американските санкции. Усложнява се и задачата на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който е основен преговарящ с иранците.

Швейцарският курорт Бюргенщок е готов да посрещне делегациите на Съединените щати и Иран за започване на преговорите за постигане на траен мир. Но те няма да пристигнат днес. От Белия дом съобщиха в последния момент, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс няма да лети за Швейцария. Швейцарското външно министерство по-късно потвърди, че разговорите се отлагат за неопределено време. Ванс още снощи беше доста уклончив по отношение на това кога ще започнат срещите.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Планирам да замина за Швейцария – но кога точно… смятаме, че техническите преговори ще започнат някъде през уикенда. Това все още е планът. Предполагам, че ще е през този уикенд, но не съм сигурен. Със сигурност планирам да ръководя американския преговорен екип."

Малко преди това близка до Хизбула медия съобщи, че иранската страна отлага изпращането на своя делегация в Швейцария заради продължаващите удари на Израел по цели на про-иранската шиитска групировка в южен Ливан. Ударите продължават и днес. Загинали са най-малко 16 души. Доналд Тръмп повтори, че Съединените щати очакват "пълно прекратяване на огъня по всички фронтове, включително между Хизбула и Израел в Ливан."

В типичния си стил, Тръмп каза преди дни, че ако преговорите се провалят, Джей Ди Ванс ще е основният губещ.

Доналд Тръмп, президент на САЩ (17.06.2026 г.): "Ако нещата се получат, ще си припиша заслугите. Ако не се получи, ще обвиня Джей Ди. Така, че по-добре внимавай, Джей Ди."

снимки: БТА

Анализатори припомнят, че Тръмп рядко отстъпва мястото си под прожекторите и този път изглежда, че това е негов съзнателен избор. Засилват се спекулациите, че Ванс планира да се кандидатира за президентските избори през 2028 г. и провал сега трудно би убедил вече разделените Републиканци да го подкрепят. Въпреки отложените преговори Съединените щати вдигнаха блокадата си на иранските пристанища. Иран също пропусна през Ормузкия проток първите супер танкери с петрол от Персийския залив.