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Илин Димитров: Министерството на туризма трябва да спаси нашия сезон и ще го спаси

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В началото на летния сезон се очаква до 3% ръст на броя на туристите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Очакваният спад в цените на горивата ще доведе повече туристи в България. Това прогнозира министър Илин Димитров, който е в Пампорово за Петата национална конференция по равен туризъм.

Според министъра на туризма летният сезон се е забавил и това се дължи главно на отлива на германски и румънски туристи по Черноморието. Курортите започват да се пълнят и очакванията са резултатите да са сходни с миналогодишните. Министър Димитров подчерта, че курортът Пампорово е напълно достъпен, готов за сезона и очаква своите туристи.

доц. Илин Димитров, министър на туризма: "Министерството на туризма ще рекламира изключително агресивно на близки пазари и на вътрешен пазар, защото ние трябва да спасим нашия сезон и ще го спасим. Сезонът има нужда от помощ и адекватно управление. Ще се рекламира, ще се участва в борси, ще се канят инфлуенсъри, ще се правят кампании. Ако имаме ръст, то той ще бъде в рамките на 2 до 3 процента."

#Пета национална конференция по равен туризъм #Илин Димитров #туризъм

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