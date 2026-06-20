Илин Димитров: Министерството на туризма трябва да спаси нашия сезон и ще го спаси

Очакваният спад в цените на горивата ще доведе повече туристи в България. Това прогнозира министър Илин Димитров, който е в Пампорово за Петата национална конференция по равен туризъм.

Според министъра на туризма летният сезон се е забавил и това се дължи главно на отлива на германски и румънски туристи по Черноморието. Курортите започват да се пълнят и очакванията са резултатите да са сходни с миналогодишните. Министър Димитров подчерта, че курортът Пампорово е напълно достъпен, готов за сезона и очаква своите туристи.