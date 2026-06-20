Феновете на САЩ благодариха на отбора за успеха над Австралия

Феновете на САЩ са на седмото небе, след като отборът победи Австралия с 2:0 и спечели втория си мач от група "D" на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Пратеникът на БНТ в САЩ Моника Симеонова се потопи сред американските фенове, за да предаде атмосферата.

"Страхотно представяне на отбора. Гарантирахме си място в следващия кръг. Страхотно бе да сме тук. Атмосферата е страхотна, забавно е. Благодаря на играчите, страхотно е да ви гледаме така 90 минути", сподели той пред камерата на БНТ.

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