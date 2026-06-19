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Камино в България: Първи поклонически маршрут у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Откриха първия поклоннически маршрут у нас по подобие на прочутия испански Камино де Сантяго. Маршрутът свързва Странджа със Созопол - градът, който съхранява мощите на св. Йоан Кръстител. Пътят е предназначен за изминаване пеша или с велосипед, съчетавайки едни от най-красивите природни, исторически и духовни забележителности на региона. В храм „Успение Богородично“ в Малко Търново бяха осветени първите стъпки по новия поклоннически път.

Любомир Мечев, Сдружение “Път до мощите на Свети Йоан Кръстител”: „Тръгваме след малко към първата точка, която е село Стоилово, което е на 11км. Средно сме сметнали да е около 20км дневния преход.”

Надя Цветкова, пилигрим: „Тръгвам по един път, който е изключително вълнуващ и смятам, че ще успея да намеря нещо, което е дълбоко съхранено в сърцето ми.”

14 пилигрими вече са преминали маршрута, вдъхновен от испанския Камино де Сантяго.

Христина Йенсен, пилигрим: „Това е едно вътрешно спокойствие, което ти дава този път, много време за размисъл, да си със себе си, с мислите си.”

81 километра, осем населени места и четири дни път. Маршрутът води поклонниците до Созопол и мощите на Свети Йоан Кръстител, преминавайки през природни и исторически забележителности.

Виктор Петев: „Това е изключително полезно за развитието на целия регион. Миналата година по Камино де Сантяго са минали над 700 хиляди души.”

Хорхе Кава, президент на Испанската федерация “Камино Де Компостела”: „Подобно на Камино де Сантяго, и българският път свързва хората – с природата, с местата, през които преминават, и със самите тях.“

По пътя поклонниците събират печати от всяко населено място в пилигримски паспорт, а на финала получават грамота и благословия.

Сливенски митрополит Арсений: „Този път е свидетелство на нашата принадлежност към святата вяра, към Свети Йоан Кръстител, вглеждайки се в неговия пример като личност.”

А на 23 юни първите поклонници ще завършат своя път в Созопол, където духовното пътуване ще срещне историята и вярата.

#камино #първи поклонически маршрут #Сантяго #България

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