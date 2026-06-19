Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро

Скандал за много пари в Пловдивския университет „П.Хилендарски". Заместник ректорът професор Невена Милева е обвинена в присвояване на близо 150 хиляди евро от средствата на ВУЗ-а. Заедно с бизнесмен от Смолян, проф. Милева е наемала работници на фиктивни трудови договори за ремонти в университетските имоти. Към момента тя е освободена под парична гаранция от 15 хиляди евро, а за сочения като неин съучастник - гаранцията е 5 хиляди евро.Пр

Схемата е действала в два периода за времето от октомври 2024та до февруари 2026 г. Разследването започва след подаден сигнал в Икономическа полиция. Организацията по източването на средства е ставала с помощта на 13 работници – всички роднини на бизнесмен от Смолян, чиято фирма е била наемана за ремонти в новата сграда на Пловдивския университет и почивната база на ВУЗ-а в Пампорово. От прокуратурата са разпитали фиктивните работници и те до един са признали, че не са полагали никаква трудова дейност за университета.

Галина Андреева Минчева, прокурор Окръжна прокуратура - Пловдив: „Тези пари са били превеждани като трудови възнаграждения на работниците. Те са ги теглили и са ги връщали съответно или директно на вторият обвиняем, който е със строителна фирма, или на трето лице. Десет от хората са ги връщали на него, а трима на друг човек. Те са били наемани на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изисквали извършване на строително-монтажни работи, като работници на университет.“

От Пловдивския университет разпространиха позиция до медиите, в която се казва, че не разполагат с официална информация от страна на Министерството на вътрешните работи или Прокуратурата относно предмета на разследването и евентуални повдигнати обвинения, но оказват пълно съдействие на разследването. Потърсихме за коментар от обвинената зам.-ректорка, но телефонътй е изключен.

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