БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
живо акцията пловдивския университет двама привлечени обвиняеми

Двама души са привлечени като обвиняеми след полицейската кация в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това стана ясно от думите на окръжният прокурор Ваня Христева на брифинг във връзка с полицейската акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Разследващи са извършили претърсвания в сградата на ВУЗ-а.

Ваня Христева, окръжен прокурор: „Окръжна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебно производство по отношение на длъжностно престъпление за длъжностно присвояване катприсвоените средства са собственост на Пловдивския университет. Вчера са извършени процесуално следствени дейности на няколко адреса и са иззети доказателства. Към наказателна отговорност са привлечени две лица."

Галина Андреева – Минчева, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив: „Извършени са претърсвания и изземвания на територията на град Пловдив, включително в служебни помещения на Пловдивския университет и на територията на град Смолян, където не са извършвани действия на филиала на Пловдивския университет, каквата информация се появи по-рано. И на територията на село Брестник, извършени са общо 5 претърсвания и изземвания и 3 обиска на лица, като са приобщени голям брой веществени доказателства и множество документи, разпитани са и много свидетели вчера и днес.“

Тя уточни, че вече са привлечени двама души:

„ Длъжностни лице от Пловдивския университет, което освен длъжността зам.-ректор, заема и длъжността директор на отделението „Научна и проектна дейност“ към университета, е с обвинение за това, че в периода октомври 2024 година до февруари 2026 година, подпомаган от втория обвиняем, който е собственик на фирма в Смолян, е присвоило сумата от над 147 хиляди евро в полза на трети лица – общо 13 човека, които сме установили до момента, които са били фиктивни наемани към ПУ. Тези пари са били поверени на длъжностно лице да ги пази и управлява.“

Голяма част от тези 13 човека са част от семейството на обвиняемия от Смолян.

Един от обвиняемите е пуснат под гаранция срещу 5000 евро, а за длъжностното лице е 15 хиляди евро. За престъплението им могат да получат до 15 години затвор. Може да им бъде и част или цялото имущество.

За момента няма данни друга част от ръководството или кадри от университета да са участвали в престъпната схема.

Предстои да се изясни какъв е произходът на средствата.

href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnovinite.bnt%2Fvideos%2F1327938532139987%2F&width=1280" width="1280" height="720" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
3
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако...
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
4
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария
5
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
6
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
2
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
3
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
5
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Сигурност и правосъдие

3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
Полицейска акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, има арестувани Полицейска акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, има арестувани
Чете се за: 01:52 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров - Еврото МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 03:05 мин.
Съдът остави в ареста осемте обвиняеми за трафик на мигранти Съдът остави в ареста осемте обвиняеми за трафик на мигранти
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
Чете се за: 02:10 мин.
Четири обвинения за рецидивист, опитал да отвлече колата на полицай с дете в нея Четири обвинения за рецидивист, опитал да отвлече колата на полицай с дете в нея
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев 3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по ПВУ за близо 1 млрд. евро Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по ПВУ за близо 1 млрд. евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат...
Чете се за: 03:35 мин.
Европа
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
ДПС поиска НСО да освети информацията за всички охранявани лица и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ