След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми

Двама души са привлечени като обвиняеми след полицейската кация в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това стана ясно от думите на окръжният прокурор Ваня Христева на брифинг във връзка с полицейската акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Разследващи са извършили претърсвания в сградата на ВУЗ-а.

Ваня Христева, окръжен прокурор: „Окръжна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебно производство по отношение на длъжностно престъпление за длъжностно присвояване катприсвоените средства са собственост на Пловдивския университет. Вчера са извършени процесуално следствени дейности на няколко адреса и са иззети доказателства. Към наказателна отговорност са привлечени две лица." Галина Андреева – Минчева, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив: „Извършени са претърсвания и изземвания на територията на град Пловдив, включително в служебни помещения на Пловдивския университет и на територията на град Смолян, където не са извършвани действия на филиала на Пловдивския университет, каквата информация се появи по-рано. И на територията на село Брестник, извършени са общо 5 претърсвания и изземвания и 3 обиска на лица, като са приобщени голям брой веществени доказателства и множество документи, разпитани са и много свидетели вчера и днес.“

Тя уточни, че вече са привлечени двама души:

„ Длъжностни лице от Пловдивския университет, което освен длъжността зам.-ректор, заема и длъжността директор на отделението „Научна и проектна дейност“ към университета, е с обвинение за това, че в периода октомври 2024 година до февруари 2026 година, подпомаган от втория обвиняем, който е собственик на фирма в Смолян, е присвоило сумата от над 147 хиляди евро в полза на трети лица – общо 13 човека, които сме установили до момента, които са били фиктивни наемани към ПУ. Тези пари са били поверени на длъжностно лице да ги пази и управлява.“

Голяма част от тези 13 човека са част от семейството на обвиняемия от Смолян.

Един от обвиняемите е пуснат под гаранция срещу 5000 евро, а за длъжностното лице е 15 хиляди евро. За престъплението им могат да получат до 15 години затвор. Може да им бъде и част или цялото имущество.

За момента няма данни друга част от ръководството или кадри от университета да са участвали в престъпната схема.

Предстои да се изясни какъв е произходът на средствата.

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