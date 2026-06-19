Полицейска акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, има арестувани

Полицейска акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Разследващи са извършили претърсвания в сградата на ВУЗ-а.

По неофициална към момента информация за 24 часа са били задържани служители на университета, сред които и ръководен кадър. Най-вероятно в обсега на разследването стоят проекти на университета, финансирани от държавния и европейския бюджет.

Очаква се от прокуратурата да коментират акцията.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ не разполага с официална информация от МВР или прокуратурата относно предмета на разследването, заради което бяха извършени процесуално-следствени действия на територията на висшето училище и негови структури. Това се посочва в официална позиция на Академичното ръководство, разпространена във връзка с разпространената информация по случая.

"С оглед на това и водени от уважение към институциите, следствената тайна и принципа на презумпцията за невиновност, ръководството не може да коментира тиражираните в медиите твърдения и неофициални хипотези", пишат в позицията си от университета.

Подчертават още, че Пловдивският университет оказва пълно съдействие на компетентните органи и е осигурил необходимия достъп и прозрачност за безпрепятственото извършване на проверките и установяването на обективната истина.