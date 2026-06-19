Ново оборудване за над 211 000 евро подсилва пожарникарите в Хасковско

Нова техника, оборудване и екипировка получи регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Област Хасково на прага на пожароопасния сезон. Те идват по проект за над 211 000 евро. От главната дирекция на екипите в Хасковско са предоставени 3 пожарни и един булдозер. Областта е сред най-засегнатите от пожари през лятото. Миналата година те унищожиха 120 000 дка гори и други площи. Дроновете, които ще получат днес пожарникарите са особено полезни в трудно достъпните места.

Ст. комисар Митко Чакалов, директор на РД ПБЗН- Хасково: "Дроновете са ново поколение с термокамери, които ще помагат за откриване на огнища на пожара, за търсене на пътища за реагиране, както и откриване на бедстващи хора. Предвид това, че имаме много дъждове и растителността силно избуя, имаме много голямо горивно натоварване, което предполага, че възникналите пожари ще бъдат с много голяма интензивност. Така че очакваме тежко лято. Апелирам хората да не палят по никакъв начин сухи треви, храсти, да не хвърлят незагасени цигари и да почистят около къщите и дворовете си."

Снимки: БТА