Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка

Втори ден на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел. След като обяви, че България ще наложи вето върху новия пакет санкции срещу Русия, ако руският патриарх Кирил остане в тях, късно снощи премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за сътрудничество в производството на дронове. Преди това европейските лидери подкрепиха дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир.

Премиерът Румен Радев разговаря късно снощи с украинския президент Володимир Зеленски. От прессъобщенията и на Министерския съвет, и на украинската страна става ясно, че двамата са обсъждали предимно бизнес въпроси. Обсъдена е била ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.

Според украински журналисти Киев проява интерес към преноса на газ от Гърция към Украйна през България чрез Вертикалния газов коридор, а също и към вноса на елекричество от България. Зеленски съобщи, че съвместни екипи ще изготвят редица двустранни документи. Обсъдено е било също така и сътрудничеството в производството на дронове - Украйна в момента разполага с най-добрите технологии в Европа за производство на дронове.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Срещнах се с министър-председателя на България Румен Радев. Благодаря за съдържателните разговори. Обсъдихме подробно развитието на нашето сътрудничество и енергийната сигурност, включително на регионално ниво. Разгледахме също подготовката за консултации между Украйна и България, насочени към разработването на съвместни проекти. Поканих България да започне работа по специално споразумение във формата "Drone Deal". Съгласихме се да възложим на нашите екипи да проследят всички обсъдени въпроси и да подготвят редица двустранни документи."

снимки: МС, БГНЕС

Лидерите на страните от ЕС поздравиха снощи започването на преговори за членство с Украйна и Молдова. Процесът на интеграция на Украйна в ЕС се отблокира, след като новото унгарско правителство свали ветото си. Очакванията си до началото на лятото страната да отвори всички преговорни глави. Лидерите удължиха и срока на действие на санкциите срещу Русия с една година. До сега подновяването ставаше на всеки шест месеца, отново по настояване на Унгария.

Редица европейски лидери призоваха и за увеличаване на натиска срещу Русия чрез нови санкции, за да бъде принудена Москва да покаже готовност и да седне на масата за преговори. Днес единствената тема е многогодишният бюджет на ЕС - какви ще бъдат приоритетите на Европа и откъде ще дойде финансирането за тях.

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