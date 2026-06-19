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Премиерът Румен Радев разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел

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премиерът румен радев разговаря украинския президент володимир зеленски брюксел
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Министър-председателят Румен Радев разговаря днес с президента на Украйна Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.

Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора.

#премиерът Румен Радев # Володимир Зеленски #Брюксел

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