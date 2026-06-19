Протест на родители и учители: Настояват да бъде сменен директорът на училище в Бургас

Напрежение в Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ в Бургас. Родители и учители протестираха срещу връщането на директорката Зорница Колева, след като тя прекрати предсрочно едногодишния си неплатен отпуск. Недоволните поставят под въпрос начина, по който се управлява учебното заведение, и настояват за промени в ръководството.

Това е вторият протест в училището за тази година, след случая с агресивен ученик през януари, който впоследствие беше преместен.

Родители и учители са категорични, че директорът няма качества да ръководи училището.

Родителите заявяват:

„Няма компетенция за учител, а иска да бъде директор на едно от най-престижните училища в Бургас, което съсипа за 3 месеца!“ „Ние сме написали над 40 жалби. Пренебрежително отношение – с обиди. Не може един ръководител да не позволява комуникация с нея.“ „Обмисляме дали детето да остане в училището.“

Учители твърдят:

„За първи път в нашето училище идва директор, който тропа по масата и желае да се наложи с авторитарно поведение. Ние нямахме достъп до нея, когато имаме проблем – вратата стои заключена.“ „Не искаме да се стига дотам да си търсим други работни места.“

Според директорката на училището, тя се връща законно на робтното си място в момент, когато има много работа по организацията на документацията.

Зорница Колева, директор на НБУ „Михаил Лъкатник“ – Бургас: „Съвсем законно мисля, че се връщам на работното си място. Една от причините е, че през лятото има много работа по организацията на документацията.“

От РУО заявиха, че връщането на Колева предсрочно е напълно законно, въпреки дисциплинарните наказания.

Валентина Камалиева, началник на РУО – Бургас: „Не съм по никакъв начин искала да ограничавам нейните права да работи и щом тя заявява това обстоятелство, аз съм се съгласила. Г-жа Колева е в дисциплинарно производство, чиито срокове започват да текат от нейното завръщане.“

Очакват се писмени обяснения от директорката, а от инспектората по образованието ще преценят дали да наложат ново наказание.