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110 000 ученици от 7-и и 10-и клас се явиха на изпит на НВО по математика

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Очакваме децата да приложат своите знания, заяви заместник-министърът на образованието

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Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха днес на националното външно оценяване по математика. Новото тази година е, че и двата изпита са удължени, тъй като има повече задачи. За първи път при десетокласниците изпитът е интегриран и включва задачи, свързани с природните науки.

В 7.30 часа в Министерството на образованието и науката беше изтеглен вариант 1 от два възможни, по който работиха седмокласниците. За 10. клас вариант не се тегли, тъй като е само един. Времето за работа в седми клас е увеличено с 15 минути, а в десети – с половин час.

Снимка: БТА

Таня Панчева, заместник-министър на образованието и науката: „Тъй като задачите са с една повече от миналата година, сме осигурили повече време, за да им е спокойно и децата да се справят с изпитната работа.“

Към 8.00 часа в 32. СУ в София започнаха да пристигат и най-ранобудните седмокласници. Изпитът за тях е от два модула по 90 минути. Вторият модул е по-труден и отсейва децата за математическите гимназии. 14 от задачите са с избираем отговор, 7 – с кратък свободен отговор, а 3 изискват аргументация.

В 8.00 часа започна изпитът за 10. клас. Освен че е удължен, за първи път има и 6 задачи от природните науки.

Таня Панчева, заместник-министър на образованието и науката: „Тази година за първи път се въвежда този подход и очакваме децата на практика да приложат своите знания.“

За да не се преписва, днес бдяха над 31 000 квестори, а резултатите ще бъдат готови до 1 юли.

#девети клас #национално външно оценяване #изпит по математика #седми клас

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