По-високи цени: Ново поскъпване на горивата и моторните масла

Дизелът мина средна цена от 1.80 евро за литър - най-високата стойност от началото на кризата с Иран и Ормузкия проток. В същото време суровият петрол продължава да се покачва за четвърти пореден ден днес и сорт Брент надхвърли 91 долара за барел. На този фон - браншът прогнозира още по-скъпи горива, очаква се и ново увеличение при моторните масла.

По-голямо търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената в световен план. А каква е картината по колонките на бензиностанциите у нас - само за месец дизелът е поскъпнал с 18 цента и средната му цена днес е 1.81. При бензина увеличението е с 6 евроцента за същия период и цената му е 1.56. Увеличение има и при моторните масла - вносители отчитат, че те са поскъпнали с около 15-20% от началото на кризата. Предстои и ново поскъпване.

От София до Варна в най-летния месец и в разгара на отпуските най-високите цени досега и на бензина, и на дизела изненадаха неприятно шофьорите, които все по-рядко зареждат до горе.

- „С около 20 цента са нагоре, поне при метана, при дизела също, уникално голямо увеличение на цените.“ - „Като ми се налага зареждам, ама по принцип да, гледам да е по-бюджетно, защото цените вървят нагоре всеки ден и просто няма как.“

Близо половината от автомобилите у нас са на дизел. Шофьорите, които са на бензин, обаче, също не се чувстват късметлии.

- „Служебният е на дизел, иначе личният ми автомобил е на бензин. Накара ме да си продам автомобила и да си купя нов, хибриден.“ - „Аз няма как да го използвам по-малко, защото трябва да отида на работа сутринта и да се прибера вечерта, но зареждам по-малко в евро.“ Юлиан Вълчев, управител на бензиностанция в София: „Има лек отлив, преди знам какви суми зареждаха, а това сега се отразява - 1.80 евро или в левове 3.60, което е твърде скъпо и хората сипват за по-малки суми, което е нормално.“

За скорошно успокояване на цените у нас не може да се говори, предупредиха от бранша в ефира на БНТ на фона на изтеклия двумесечен срок за договаряне на мирно споразумение. Очакват и сериозен ръст при бензина.

Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите и вносителите на горива: „Политическият риск, който го има там в региона едва ли скоро ще се успокои и не виждам някакво обозримо бъдеще да виждаме по-приятни цени на пазара. Не съм оптимист, мисля, че цените, които виждаме, ще бъдат по-високи от 1.80, по-специално дизеловото гориво, и следващата седмица ще виждаме цени от 1.80 почти навсякъде в България на колонка и цени от 1.65 евро за бензина.“

А още след първото затваряне на Ормузкия проток и цената на моторните масла тръгна нагоре - доставените цени се увеличиха с поне 10 на 100. Вносители прогнозират, че ще им се наложи за трети път да увеличат цената им за последните месеци, поне с още 15 на сто.

Юлиан Вълчев, управител на бензиностанция в София: „Ние забелязваме, че цените им се увеличиха в последните 2-3 месеца, най-вероятно и при тях тенденцията ще е да продължат да се повишават, защото и те са петролен продукт, и при тях има недостиг с базова суровина.“

Наша проверка показва, че масовите горива в съседните страни също се увеличават, като дизелът в Гърция вече е 2 евро.