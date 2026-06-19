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Мирослав Иванов, ПП: Благомир Коцев е човекът, който не прикрива случващото се в Баба Алино

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Няма наченки на съдебна реформа, заяви депутатът от “Продължаваме Промяната”

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Благомир Коцев е човекът, който не прикрива случващото се в Баба Алино, заяви в студиото на "Денят започва" депутатът от “Продължаваме Промяната” Мирослав Иванов.

Мирослав Иванов, депутат от ПП: "Ние заставаме зад Благомир Коцев и вярваме, че той е човекът, който не прикрива случващото се в Баба Алино. Напротив – той осветли и неща, които са започнали като процеси далеч преди неговото встъпване в длъжност и преди скандала."

За начина на управление на "Прогресивна България" Иванов каза:

"Аз съм бил член на Правната комисия в три НС. И виждам доста голямо сходство в маниерите, когато тази комисия е председателствана от ГЕРБ. Докладът, по който обсъждахме измененията в Закона за съдебната власт вчера и онзи ден, не беше публично оповестен, което противоречи на Правилника за организацията и дейността на НС, който е със силата на закон. Тоест всички представители на институциите, които искаха да вземат участие, нямаха актуалния доклад."

По отношение на тегленото на нов държавен дълг Иванов посочи:

"Несериозно и крайно безотговорно е председателят на Бюджетната комисия от ПБ и заместник-министърът на финансите да защитават искане за теглене на нов дълг до 3,8 милиарда евро. Това е един подход, който наблюдавахме миналата година от предишното мнозинство, което беше свалено с тези огромни протести в края на 2025 година. Още със стъпването на новото редовно правителство се налагаха едни тенденции, че има дупка в бюджета и ние трябва да кърпим дупката. Но от какво беше прокървила тази дупка, така и никой не знае."

За опитите за съдебна реформа депутатът от “Продължаваме Промяната” коментира:

"Няма наченки на съдебна реформа. Има няколко теми, които бяха обсъждани, но бяха оставени в рамките на този мандат на НС от управляващото мнозинство. Едната тема беше кой може да иска предсрочното прекратяване на мандата на магистрати, съдии и прокурори. Друга тема беше магистрати да израстват в йерархията, заобикаляйки обичайния начин за израстване чрез добре свършена работа, атестации и конкурси -т. нар. кариерен бонус. Обсъждани бяха и правомощията на главния прокурор. Имаме 80 молби за напускане от административни ръководители. Основно от заместник-административни ръководители, които не могат да се възползват от този кариерен бонус."

Вижте целия разговор във видеото

#ПБ #аферата Баба Алино # Благомир Коцев #Мирослав Иванов #ПП #съдебна реформа

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