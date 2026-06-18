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3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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С гласовете на „Прогресивна България“ и ДПС парламентът разреши на правителството да тегли нов дълг до 3,8 милиарда евро, приемайки на второ четене промени в удължителния закон за бюджета. От ПП предложиха таванът на новия дълг да бъде 2,1 милиарда вместо 3,8, а ДБ обвини властта, че не представят разчети за какво ще бъдат похарчени парите. Управляващите не се съгласиха.

Асен Василев, председател на ПП: „Вие искате да вземете 3,8 милиарда, на които годишните им лихви при 4%, са 160 милиона. Толкова струва вдигането на всички заплати на всички лекари, на всички медицински сестри в държавата.“

Людмила Петкова, заместник- министър на финансите: „Тези 3,8 милиарда евро не са за безконтролно харчене, а те са ликвидната застраховка за стабилността на България.“

Мартин Димитров, ДБ: „Това е празен чек, това е много лош начин на управление на държавата. Не можем да даваме такива правомощия никому.“

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия, ПБ: „Чекът не е празен. Чекът е пълен и препълнен и не е един, а са много, подписани от предходни управления.“

А ГЕРБ се усъмниха, че новият дълг ще бъде достатъчен, за да се удържи дефицита.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „Ако не успеете да предложите фискална рамка с 3% дефицит числото 3,8 милиарда само след две седмици ще трябва да бъде заменено с друго.“

Слави Василев, ПБ: „Но в крайна сметка вие ни докарахте до тук. И наша отговорност е да извадим държавата от тресавището, в която се намира, благодарение на вас и ние ще го направим.“

„Възраждане“ се обявиха против, а ДПС призоваха да се мисли държавнически.

Айтен Сабри, ДПС: „Ние ще подкрепим законопроекта за държавния дълг защото зад цифрите стоят хора - пенсионери, пациенти, работници.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Аз лично и нашата парламентарна група сме категорично против какъвто и било заем да теглите. Можете да оптимизирате разходите, не го правите. Все още сте в медийният си месец, в който обяснявате, че всички други са виновни.“

С гласовете на „Прогресивна България“ и ДПС таванът на дълга беше увеличен, от ГЕРБ се въздържаха, а против гласуваха от ПП и ДБ.

#3.8 милиарда евро #теглене #нов дълг #депутати

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