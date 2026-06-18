Украинска атака срещу Москва: Киев порази важна петролна рафинерия

Срещата в Брюксел се провежда на фона на мощна украинска атака с дронове срещу Москва. Тя предизвика пожари и нарушения в работата на основните летища.

Володимир Зеленски определи ударите на Киев срещу важна петролна рафинерия като ответна реакция на руското нападение срещу Киево-Печорската лавра на 15- ти юни. Поразената рафинерия осигурява повече от една трета от нуждите от гориво на руската столица. Руските власти съобщиха за най-малко 17 ранени в Московска област. Украински дрон порази и жилищна сграда. Двете враждуващи страни си размениха телата на убити войници.