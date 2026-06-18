България стана член на Комитета за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

България беше избрана за член на един от най-важните комитети на ЮНЕСКО - Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО с мандат 2026 - 2030 г., съобщиха от Министерството на културата. Изборът се проведе в рамките на 11-тата сесия на Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство в Париж, в която участие взе министърът на културата Евтим Милошев.

В изказването си пред форума министър Милошев подчерта приноса на страната ни в дейността на ЮНЕСКО и ангажимента да бъдем активен и конструктивен член на Комитета.

"В годината, в която отбелязваме 20 години от ратификацията на Конвенцията от страна на България, този успех е свидетелство за доверието към страната ни в областта на опазването на нематериалното културно наследство и признание за експертизата и опита, които споделяме с нашите партньори. До момента България има 9 елемента, вписани в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, сред които са нестинарството, кукерският фестивал "Сурова (Сурва)", мартеницата, гайдата и т.н.", заяви министърът.

Милошев покани генералния директор на ЮНЕСКО проф. Халед Ел-Енани да посети страната по повод 70-ата годишнина от членството ни в организацията. По време на срещата с Ел-Енани двамата установиха, че са били министри на туризма в своите държави и имат общ любим футболист – Мохамед Салах.

Министърът проведе срещи и с новоназначения помощник генерален директор с ресор "Култура" Найеф Ал Файез, с директора на Центъра за световно наследство Лазаре Елунду Асомо, както и с Мария Габриел, помощник генерален директор с ресор "Комуникации и информация".