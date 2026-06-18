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Иновативна програма: Обучават деца в Пловдив как да разпознават симптомите на инсулта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
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Снимка: БНТ
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Иновативна образователна програма учи децата как да разпознават симптомите на инсулта и как спешно да потърсят помощ в такава ситуация. Програмата е разработена от международен екип експерти и се провежда в детските градини и начални училища у нас. С помощта на песни, стихчета и забавни герои, децата запомнят важните стъпки, с които могат помогнат на своите баби, дядовци и родители.

– Виж лицето увиснало, едната ръка е слаба, движат ли се устните, ясен ли е говорът?

С тази песен с лесни думи и забавна мелодия, децата бързо запомнят видимите симптоми на инсулта. Така, без да се плашат, те могат да разпознаят промените в лицето, говора и движенията на човек с мозъчен удар. И ако са сами с него – да реагират адекватно.

– Позвъних на 112 незабавно, без да губя време.

Програмата е разработена от неправителствена организация и вече се прилага в 768 детски градини и начални училища в цялата страна. Експертен екип е създал помагало със забавни истории и игри, в които децата могат да се припознаят като супер герои.

Елица Хадживълчева, национален координатор на "Бързи герои 112" за България, фондация "Сърце до сърце за България": "Един много голям международен екип, в който са включени педагози психолози невробиолози хора които наистина разбират от това как да предадат знанието по емоционален и лек начин на децата."

5-годишната Калина вече е приложила наученото в реална ситуация. Когато баба ѝ получава инсулт, тя и дядо ѝ успяват бързо да извикат спешните медици.

Калина: "Те я взеха и отидоха в болницата и когато бях заспала, тогава баба се била върнала. Баба вече е много по добре."

Най-важното в обучението е да не се стресират децата.

Жана Петрова – директор ДГ "Десислава" – Пловдив: "Тук е мястото на педагога и педагогическия такт, с който те подхождат към всяко едно нещо."

Донка Щилянова, експерт в Община Пловдив: "Програмата работи в Община Пловдив в 30 детски градини, обхванати са около 3500 деца."

Заради големия интерес от новата учебна година обучението ще влезе и в пловдивските начални училища.

#мозъчен инсулт #инсулт #детска градина #деца #Пловдив

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