Делото за смъртта на 14-годишния Филип: Обвиняемият Петър Тодоров остава под домашен арест

Софийският градски съд даде ход на делото за катастрофата след смъртта на 14-годишния Филип.

Процесът започва от началото след искане за отвод на съдията-докладчик от страна на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността на предходния съдебен състав. До момента бяха проведени 23 съдебни заседания.

Обвиняем е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Съдът прие, че няма основания мярката му за неотклонение да бъде променяна и го остави под домашен арест. А преди началото на делото, близки на починали и пострадали при катастрофи се събраха пред Съдебната палата.

Мария Кабалакова, прокурор: "Разглеждането на делото започва по общия ред. Ще бъдат разпитани свидетели, ще бъдат изслушани вещите лица по изготвените експертизи. В хода на съдебното следствие ще бъде преценено какви допълнителни действия е необходимо да бъдат предприети." Красимир Арсов, баща на Филип: "Едната експертиза не мога да кажа, че е под всякаква критика, защото това не е експертиза. Повторната - много неща се разкриха, но и там има недостатъци."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ