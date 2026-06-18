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Писателят Христо Раянов: Децата не трябва да се страхуват да избират

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Лесният път не винаги е правилният и трябва да си даваме сметка за това от малки, заяви авторът на "Въпрос № 18"

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Срещаме ви с автора на "Въпрос № 18" – разказът, по който вчера писаха децата от 7-и клас на Националното външно оценяване по български език и литература – Христо Раянов. Доскоро той беше част от екипа на БНТ-Русе, в момента е асистент в Катедра "Български език и литература, история и изкуство" на Русенския университет.

"Разказва се за едно момче, което има мечта и тази мечта може да бъде сбъдната по нечестен начин или да се откаже от нея, но да постъпи правилно. И това е един разказ за избора на това момче, какво избира и защо", обяснява авторът.

А неговото лично послание към децата е, че лесният път не винаги е правилният и трябва да си даваме сметка за това още от малки.

Христо Раянов признава, че е приел новината, че негов текст е сред тези, от които може са се избира за изпита след 7-и клас с вълнение, но и с малко притеснение:

"Защото знаем как се приемат разказите за матура всяка година, знаем как се приемат, особено новите автори и така имаше притеснение, но за щастие това притеснение не се оправда, поне засега."

Раянов допълни, че се надява задачата и неговият текст да са били предизвикателство за децата:

"Чух много отзиви, че е лесна, което означава, че или децата са добре подготвени, или им е било лесно да възприемат написаното. И в двата случая желая успех."

БНТ: Какво би казал на децата в този момент в едно изречение?

"Да не се страхуват да избират. Каквото и да става, просто да правят избори, които смятат за правилни."

Като всеки истински писател, Раянов не каза върху какво работи.

"Засега няма нищо готово, така че предпочитам да не казвам", допълни той.

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева

#автор #Христо Раянов #изпит след 7 клас #разказ

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