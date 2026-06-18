Писателят Христо Раянов: Децата не трябва да се страхуват да избират

Срещаме ви с автора на "Въпрос № 18" – разказът, по който вчера писаха децата от 7-и клас на Националното външно оценяване по български език и литература – Христо Раянов. Доскоро той беше част от екипа на БНТ-Русе, в момента е асистент в Катедра "Български език и литература, история и изкуство" на Русенския университет.

"Разказва се за едно момче, което има мечта и тази мечта може да бъде сбъдната по нечестен начин или да се откаже от нея, но да постъпи правилно. И това е един разказ за избора на това момче, какво избира и защо", обяснява авторът.

А неговото лично послание към децата е, че лесният път не винаги е правилният и трябва да си даваме сметка за това още от малки.

Христо Раянов признава, че е приел новината, че негов текст е сред тези, от които може са се избира за изпита след 7-и клас с вълнение, но и с малко притеснение:

"Защото знаем как се приемат разказите за матура всяка година, знаем как се приемат, особено новите автори и така имаше притеснение, но за щастие това притеснение не се оправда, поне засега."

Раянов допълни, че се надява задачата и неговият текст да са били предизвикателство за децата:

"Чух много отзиви, че е лесна, което означава, че или децата са добре подготвени, или им е било лесно да възприемат написаното. И в двата случая желая успех."

БНТ: Какво би казал на децата в този момент в едно изречение?

"Да не се страхуват да избират. Каквото и да става, просто да правят избори, които смятат за правилни."

Като всеки истински писател, Раянов не каза върху какво работи.

"Засега няма нищо готово, така че предпочитам да не казвам", допълни той.

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