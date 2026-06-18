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Отлични оценки по български и по английски език на матурите в смолянската Езикова гимназия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Чете се за: 03:52 мин.
Регионални
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Областта за поредна година е на второ място в страната след София

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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За поредна година Смолянска област се нарежда на второ място по резултати от матурите след София-град. От Регионалното управление на образованието са категорични, че това не е прецедент, а резултат от дългогодишна целенасочена работа на учители, ученици и родители.

Цветелина Русева е първенец на випуска на елитната Езикова гимназия в Смолян. Завършва училище с пълен отличен, има и 6 нула, нула на матурата по Български език и литература. На изпита по английски също има отличен 5.84.

Цветелина Русева, първенец на випуска: "По английски беше малко по-сложно, особено със слушанията и едното четене, но като цяло съм доволна."

Александра Хаджиева също е изкарала пълна шестица на матурата по български език. Подготвяла се основно в училище, но взела и малко частни уроци.

Александра Хаджиева, отличник: "За мен сметнах, че е редно да се подготвя допълнително."

Като цяло Езиковата гимназия се гордее с резултатите си, които я нареждат сред стоте най-добри училища в България.

Надежда Горанова, директор на Езикова гимназия - Смолян: "Много добър 5,03 е нашият резултат, общо на випуска, на матурата по български език и литература. По български език и литература имаме 18 отлични оценки, от които 3 пълни отлични оценки, пълни шестици. Впечатляващ е резултата на децата по английски език, там където имаме 30 отлични оценки и 11 пълни шестици."

Подобни резултати постигат децата от Смолян и областта вече 15 години. Това се дължи не само на ученолюбивостта им, не само на работата на преподавателите, но и на родителите.

Никола Запрянов, началник на РУО - Смолян: "Всеки родител желае детето му да завърши успешно средно образование, за да може да се реализира във висшето образование, тъй като това дава възможности за по-нататъшно развитие и професионална насока. Също така учениците са наясно в нашата област, че образованието е най-важното като ресурс, който може да бъде в полза за развитието на тях самите."

От РУО-Смолян посочват още, че устойчивите резултати не са само на Държавните зрелостни изпити, но и при външните оценявания в четвърти и седми клас.

А стремежът е децата, след като завършат висше образование да се върнат и да работят в Смолян. Това смята да направи Атанас Илиев, който също има отлични оценки на матурите по български и английски и смята да учи астрофизика. А защо не, след като Националната астрономическа обсерватория е точно в Родопите, недалеч от Смолян.

Атанас Илиев, отличник: "Това е най-голямата ни астрономическа обсерватория, тя даже беше и най-голямата дълго време и на Балканите, докато гърците не построиха по-голяма естествено заради правенето на по-голям телескоп от нашия двуметров. И ще видим сега дали ще се съревноваваме или не, но със сигурност ще се целим нагоре към звездите."

Атанас иска, след като завърши висшето си образование, да се върне в Смолян и с всичко, което е научил, да допринесе за развитието на българската астрономия.

#второ място в страната #резултати матури #отличници #Смолян

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