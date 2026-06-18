Военните министри от НАТО се събират на среща в Брюксел

Военните министри от НАТО ще имат среща в Брюксел тази сутрин.

Засилването на отбранителните способности и ключовите заплахи за сигурността ще бъдат на фокус. Там е и американският министър на отбраната Пийт Хегсет. За днес е предвидена и среща на контактната група за Украйна.

Междувременно лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре за среща на върха в Брюксел. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

В дневния ред са включени икономически въпроси, отбраната и разширяването на съюза. В разговорите ще участва и украинският президент Володимир Зеленски.