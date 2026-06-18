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Военните министри от НАТО се събират на среща в Брюксел

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Чете се за: 00:42 мин.
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Снимка: БТА
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Военните министри от НАТО ще имат среща в Брюксел тази сутрин.

Засилването на отбранителните способности и ключовите заплахи за сигурността ще бъдат на фокус. Там е и американският министър на отбраната Пийт Хегсет. За днес е предвидена и среща на контактната група за Украйна.

Междувременно лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре за среща на върха в Брюксел. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

В дневния ред са включени икономически въпроси, отбраната и разширяването на съюза. В разговорите ще участва и украинският президент Володимир Зеленски.

#среща на военните министри на НАТО #среща на НАТО #среща в брюксел

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