Йордан Йовчев след изненадата между Португалия и ДР Конго: Това е магията на световните първенства

Световното първенство в САЩ продължава да поднася изненади още в първите си дни. След сензационното равенство между Португалия и ДР Конго на „Energy Stadium“ сред десетките хиляди зрители беше и легендата на българския спорт Йордан Йовчев.

Шесткратният олимпиец наблюдава отблизо как считаният за аутсайдер тим на ДР Конго стигна до ценна точка срещу един от фаворитите на турнира. Въпреки огромната подкрепа по трибуните за Кристиано Роналдо и компания, португалците не успяха да оправдаят очакванията.

"Видимо ДР Конго бяха по-добри днес. Съжалявам за многото фенове, които дойдоха да се насладят на присъствието на Роналдо и имаха големи очаквания, но понякога футболът поднася такива изненади“, коментира Йовчев.

Според него именно подобни резултати превръщат световните финали в най-вълнуващото футболно събитие.

"Хубаво е, когато така наречените ъндърдози (прв. фаворити), отборите, които не са поставяни сред фаворитите, направят подобни изненади. Тогава се усеща една много специална положителна енергия. Това е магията на световните първенства“, каза още той.

Йовчев обърна внимание и на атмосферата в Хюстън, където над 68 хиляди зрители изпълниха трибуните.

"Виждате хора от всички краища на света. Някои са дошли като запалени фенове, други просто искат да бъдат част от това преживяване. Футболът обединява хората, спортът обединява хората и това се усеща навсякъде около нас“, сподели бившият гимнастик.

Легендата на българския спорт е чест гост в САЩ, тъй като част от семейството му живее в Хюстън. По думите му американците умеят да превръщат спорта в истинско шоу и именно това прави Мондиал 2026 толкова привлекателен.

"Хората обичат спорта и искат да се забавляват. Когато двете неща се съчетаят, се получава нещо наистина специално“, смята Йовчев.

Попитан за своя фаворит за световната титла, той не се поколеба да посочи Аржентина, но подчерта, че турнирът едва започва и предстоят още много изненади.