Депутатите замразиха заплатите се на 4236 евро

Без дебати депутатите замразиха заплатите си на 4236 евро. Така те остават най-добре платени в ЕС спрямо доходите на населението.

Основната депутатска заплата е близо 7 пъти по-висока спрямо минималната. В други държави разликата е между 3 и 5 пъти.

Заплатата на депутат у нас е същата като в Полша. С разликата, че минималната заплата там е почти двойно по-висока, отколко у нас. Най-ниско заплащане получават депутатите в Румъния.

В Германия възнагражданията са сред най-високите, но съотношението межу нея и миналната заплата е сред най-ниските. Франция също е сред челните места по депутатски заплати – малко над 7 600 евро.