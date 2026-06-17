Спорове около Подробния устройствен план на Борисовата градина

Бурен спор на заключителната публична дискусия за Подробния устройствен план на Борисовата градина в София се провежда в този час на лятната сцена.

Финалното обществено обсъждане на Подробния устройствен план на Борисовата градина започна на Лятната сцена. С Подробния устройствен план се предвижда запазване на зелените площи и ограничаване на възможността за застрояване. Това посочват от Столичната община. Проектът включва както изграждането на подземен паркинг, така и възстановяването на стадион "Юнак" и къпалнията "Мария Луиза". Според Столичната община, целта е да се съхрани историческият облик на парка, също така да се ограничи и трафика на автомобили. Мненията на гражданите са на двата полюса. Едините подкрепят създаването на подробен устройствен план, други пък не, а граждански организации настояват за пълна екологична оценка и по-строги гаранции срещу бъдещи застроявания в Борисовата градина.

Васил Терзиев, кмет на София: "Целта ни винаги е била парковете да си бъдат паркове, ако има някакво застрояване, то да има съгласие защо е необходимо, за какво точно публично мероприятие трябва да бъде." "ПУП-ът отваря вратички за по-нататък той да поиска частникът да има път, да има вода, да има ток, да има обслужваща сграда, да има, нали, какво ли не. Така че отваряме вратата на Пандора с поредните ПУП-ове."

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