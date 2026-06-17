Лидерите на страните от Г-7 се ангажираха да увеличат средствата за Украйна

От Евиан лидерите от Г-7 се ангажираха да увеличат средствата за противовъздушна отбрана за Украйна и да засилят санкциите срещу Русия.

Пробивът в Близкия изток подхрани надеждите, че сега Доналд Тръмп може да се фокусира върху прекратяването на войната в Украйна.

Днес Тръмп закъсня за срещата с лидерите и обяви, че той е шефът.

По-късно Еманюел Макрон ще даде пищна вечеря за американския президент във Версай - чест, която е оказвал само на Владимир Путин, японския импетарор Нарухито и британския крал Чарлз.