Емблематична спортна зала в Бургас ще има нов живот

Тече основен ремонт в „Бойчо Брънзов“.
Една от емблематичните спортни зали в Бургас – „Бойчо Брънзов“, преминава през най-мащабния ремонт, откакто съществува. След десетилетия експлоатация, сградата е сериозно амортизирана, със захабен интериор, остарели инсталации и компрометирани пространства наоколо. В момента, залата вътре буквално е изтърбушена.
От стария облик на спортната зала почти нищо не е останало.
След ремонта, тя разбира се, ще изглежда по един много по-модерен начин.
Подробности вижте във видеото!