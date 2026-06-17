Емблематична спортна зала в Бургас ще има нов живот

Една от емблематичните спортни зали в Бургас – „Бойчо Брънзов“, преминава през най-мащабния ремонт, откакто съществува. След десетилетия експлоатация, сградата е сериозно амортизирана, със захабен интериор, остарели инсталации и компрометирани пространства наоколо. В момента, залата вътре буквално е изтърбушена.

От стария облик на спортната зала почти нищо не е останало.

След ремонта, тя разбира се, ще изглежда по един много по-модерен начин.

Подробности вижте във видеото!