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Емблематична спортна зала в Бургас ще има нов живот

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Спорт
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Тече основен ремонт в „Бойчо Брънзов“.

Бургас зала
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Една от емблематичните спортни зали в Бургас – „Бойчо Брънзов“, преминава през най-мащабния ремонт, откакто съществува. След десетилетия експлоатация, сградата е сериозно амортизирана, със захабен интериор, остарели инсталации и компрометирани пространства наоколо. В момента, залата вътре буквално е изтърбушена.

От стария облик на спортната зала почти нищо не е останало.

След ремонта, тя разбира се, ще изглежда по един много по-модерен начин.

Подробности вижте във видеото!

#спортна зала Бойчо Брънзов

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