ГДБОП публикува кадри от акцията срещу групата за трафик на мигранти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Организирана престъпна група за трафик на мигранти през България е неутрализирана при специализирана операция на МВР и ДАНС. 23 са задържани, на 8души са повдигнати обвинения, открити са злато и над 100 инвестиционни монети, пари и множество документи, свързани с разследваната дейност.

Сред арестуваните са ръководителят на престъпната група – 26-годишен сириец с хуманитарен статут в Република България и седем членове – трима сирийци с хуманитарен статут и четирима българи, двама от които осъждани.

Установено е, че част от участниците са били ангажирани с превоза на нелегалните мигранти, като за тази дейност са наемали шофьори. Друга част е била ангажирана с престоя им в страната. Превозът е извършван с товарни микробуси или тирове.

ГДБОП публикува кадри от акцията.

Полицейските действия са проведени на територията на София, Перник, Стара Загора и Бургаска област на 16 юни 2026 г. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура за престъпление по чл. 321 във връзка с чл. 281 от НК.

Източник снимки и видео: ГДБОП