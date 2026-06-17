Слънчево време следобед, с валежи и гръмотевици в планинските райони

В следобедните часове, ще преобладава слънчево време. Валежи, придружени от гръмотевична дейност и условия за градушки, ще има главно в планините и в планинските райони от Западна и Централна България. Вятърът ще е слаб, а максималните температури ще бъдат – между 25 и 30°, в София – около 26, по Черноморието – от 22 до 25°.

През нощта облачността навсякъде ще намалее и утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 26 и 31°, в София – около 26°. Валежи, придружени от гръмотевична дейност и условия за градушки, ще има в часовете след обяд и преди полунощ, главно в планинските и източните райони. Вятърът ще бъде слаб, до умерен – от север-североизток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг преди обяд, с валежи и гръмотевици, на места в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 21 и 25°. Температурата на морската вода е между 19 и 22, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще духа умерен, северен вятър. Преди обяд ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня и там ще има – валежи и гръмотевици.

В петък ще преобладава слънчево време, но в часовете след обяд и до полунощ в Западна България ще има валежи и гръмотевици, с по-голяма вероятност в планинските райони. През почивните дни се очаква да бъде слънчево, но в неделя отново ще има следобедни превалявания, главно в планинските и югоизточните райони.

В понеделник повишението на температурите ще продължи и в почти цялата страна ще бъде горещо, с температури над 30°.