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Радослав Колев: Организацията на световното за атлети със синдром на Даун е на изключително ниво

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Българските състезатели завоюваха общо 20 медала в първите два дни на световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

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Продължава световното първенство за атлети със синдром на Даун в София. Надпреварата започна в неделя и ще продължи до петък, а България има 20 представители в 5 различни дисциплини. Днес се проведоха състезанията по тенис на корт и тенис на маса, където участва и българинът Виктор Иванов.

"Изключително съм изненадан, бил съм и друг път на такива форуми, всичко изглежда по необикновен начин, както насякъде по света", заяви пред БНТ Радослав Колев - личен треньор на Виктор Иванов.

Българските състезатели завоюваха общо 20 медала в първите два дни на световното първенство.

"Изключителна организация на световно ниво, федерацията за адаптирани спортове се е постарала, всичко е както трябва да бъде. Има доста подготвени състезатели, високо в ранглистата, така че ще бъде интересно", добави Колев.

Вижте репортажа във видеото!

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#световно първенство за атлети със Синдром на Даун #Световното първенство за атлети със синдром на Даун

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