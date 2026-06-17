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Германският канцлер: Украйна се намира в нова, по-силна позиция, Русия не може да спечели на бойното поле

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германският канцлер украйна намира нова силна позиция русия спечели бойното поле
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Лидерите на Г-7 заявиха "непоколебимата си подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост" и се споразумяха да засилят санкциите срещу Русия. Според наблюдатели общата декларация с участието на Съединените щати подчертава нарастващата тежест на Киев в дипломатическите усилия за постигане на край на войната.

След пробива в Иран - надежда, че Доналд Тръмп ще се включи отново в усилията за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна. По време на срещата на Г-7 в Евиан украинският президент и европейските му партньори подновиха усилията си да убедят Тръмп да увеличи натиска си върху Москва. Американският президент остана уклончив относно нови санкции, но след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски заяви, че ще направи каквото може за слагане на край на конфликта.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Имахме много добра среща. Вижте, Русия трябва да сключи споразумение. Русия е загубила огромно количество хора, както и Украйна."

Европейски дипломати заявиха, че по време на разговора Зеленски е показал на Тръмп кадри от последствията от руския удар срещу манастира Киево-Печорска лавра и Тръмп е осъдил атаката.

Украйна и европейските ѝ партньори пристигнаха в Евиан с намерението да убедят Тръмп, че Киев сега се намира в по-силна позиция при евентуални преговори след засилените нападения с дронове дълбоко в територията на Русия.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Украйна се намира в нова, по-силна позиция. Русия не може да спечели на бойното поле, а икономиката ѝ е в упадък. С цялата необходима предпазливост бих казал, че за първи път може да се появи възможност за дипломация."

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Вълната се обръща в полза на Украйна. Умората на Русия се проявява открито. Това е моментът да удвоим подкрепата си."

Лидерите на Г-7 поеха ангажимент да предоставят на Киев повече средства за противовъздушна отбрана, ракети-прехващачи и оръжия с голям обсег - ключови приоритети за Зеленски. Тръмп заяви, че Вашингтон вече е в състояние да прекрати изключенията за руския петрол, след като временното споразумение за прекратяване на войната с Иран успокои пазарите. Срещата завършва днес с дискусия за начините да се ребалансира глобалната търговия, както и за развитието на изкуствения интелект. Довечера френският президент Еманюел Макрон ще даде вечеря за Тръмп в замъка Версай.

#германският канцлер #лидерите на Г-7 #войната в Украйна #Фридрих Мерц

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