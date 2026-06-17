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Кристиано Роналдо повежда Португалия към дългочаканата световна титла

Бюлент Мюмюнов от Бюлент Мюмюнов
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Спорт
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Звездата на тима ще запише участие на шесто световно първенство

кристиано роналдо повежда португалия дългочаканата световна титла
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Време е Кристиано Роналдо да излезе на световната сцена. Португалия започва участието си на Мондиал 2026.

Португалия никога не е печелила световната титла, като най-доброто им представяне си остава третото място през 1966 година, а през 2006-а завършиха четвърти. Със звезден състав и големи амбиции тимът на Роберто Мартинес ще се стреми да направи първата крачка към силно представяне в турнира.

Кристиано Роналдо и Португалия започват похода си към световната титла с мач срещу Демократична Република Конго в група, в която са още Узбекистан и Колумбия. Португалците стартират своя поход на стадиона в Хюстън, където само преди няколко дни Германия спечели с 7:1 срещу Кюрасао.

Каквото и да се случи на Мондиала, Роберто Мартинес ще напусне своя пост и няма да бъде повече селекционер на Португалия.

Походът на португалците започва тази вечер в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 от 20:00 часа.

Вижте повече във видеото!

#Мондиал 2026

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