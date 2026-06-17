"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори

До 1 август в Пловдив ще бъде открита лаборатория за изследване на кръвните проби на водачите, които са спрени при проверки на пътя. Резултатите ще излизат в рамките на два до три дни. Това съобщи директорът на пловдивската полиция комисар Васил Костадинов.

"Лабораторията е в процес на изграждане. След като повече от три години не беше свършено абсолютно нищо в тази връзка, днес заявявам, че към 1 август тази година вече ще имаме работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на два до три дни ще показват окончателния резултат от изследването", каза комисар Костадинов.

Ще има и нов тип полеви тестове за наркотици. В града в момента се провежда полицейска операция за алкохол и наркотици, като ще се проверяват само водачи, за които има съмнения, че може да са употребили забранени субстанции, обясниха от Пътна полиция.

"МВР е на етап да извърши анализ и да придобие и въведе в експлоатация нов тип полеви тестове с по-висока степен на достоверност на резултатите. Но по-важното в случая, което касае в частност и областната дирекция, е ангажиментът, който още в началото на мандата си министърът на вътрешните работи пое, и ангажимент, който в момента се изпълнява, а именно създаване на лаборатория за изследване на резултатите от кръвните проби на водачи, реагирали положително на полеви тест за наркотици", посочи Костадинов.

Полицаите ще следят за определени признаци, преди да пристъпят към тест за алкохол и наркотици.

"По отношение на водачите за управление на МПС след употреба на наркотични вещества имаме указания, които казват при какви симптоми на водача следва той да бъде тестван за наркотици. Така че не всеки, който бъде спрян, ще бъде тестван за наркотични вещества, а само тези, които показват признаци за употребата на такива. Зачервени очи, притеснение, изпотяване, пресъхнала уста. Има ред други признаци и симптоми, които дават насоченост на полицейския служител да се усъмни, че съответното лице е употребило някакъв вид наркотични вещества. Тогава предприемаме тест с дрегер "Drug Test 5000“ и с машината, която всички вие знаете. Имам собствено мнение по отношение на тестването, тъй като съм изчел доста литература относно създаването на самия този уред. Преди да бъде тестван един водач, ние му даваме да изпие няколко глътки вода, след което изчакваме около 15 минути той да не поставя нищо в устата си. По този начин, лично според мен, вероятността за правилна и достоверна проба е над 90%", заяви гл. инспектор Радослав Начев началник на сектор "Пътна полиция"-Пловдив.

Арогантните водачи също са на прицел. В трафика от седмица се включват небрандирани автомобили на полицията и при засичане на арогантен водач с падащ таблет на задното стъкло на полицейската кола се изписва: "Полиция, спри! Полиция, отбий!".

"В трафика сме пуснали небрандирани автомобили с падащ таблет отзад. Когато засекат арогантен водач, такъв, който извършва грубо нарушение на Закона за движението по пътищата, пряко влияещо на безопасността на движението, бива изпреварван и се пуска надписът отзад: "Полиция, последвай ме", "Полиция, отбий". По този начин тези водачи се извеждат от трафика, извършва се проверка и там, където е констатирано нарушение, се взема необходимото административно отношение – както в града, така и по извънградските пътища, както и в по-малките населени места. Има такива автомобили и на автомагистрала „Тракия“, отбеляза гл. инспектор Радослав Начев началник на сектор "Пътна полиция" - Пловдив.

Органите на реда измерват и шума, който издават МПС-тата.

"В областната дирекция също от около една седмица извършва, е замерване в полеви условия на пътя на шума, който издават моторните превозни средства – мотоциклети и автомобили – от ауспуха. Знаете, че основно по отношение на мотоциклетите това създава изключителен дискомфорт на гражданите със силата на шума и затова ние предприемаме конкретни действия", каза комисар Костадинов. "Само за два дни сме спрели от движение 11 мотоциклета за премахнато шумозаглушително устройство, което само по себе си допринася за възпроизвеждането на по-голям шум, който, така да се каже, тормози жителите на града при преминаването на тези мощни мотоциклети по основните булеварди", отбеляза гл. инспектор Начев.

Променено е и работното време на пътните полицаи, така че да са на пътя и до по-късно през нощта.

"Отделно от това сме променили работното време на служителите на „Пътна полиция“ и на териториалната полиция, така че да имаме покритие с полицейски екипи до по-късно през нощта. Специално по отношение на автомагистрала „Тракия“ осъществяваме контрол както с автоматизирани технически средства, така и с линеен контрол в двете направления, през които преминава магистрала "Тракия" – в посока Бургас и в посока София, ежедневно, 24 часа в денонощието".

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