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Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците. Вариантът беше изтеглен от журналиста от Българската национална телевизия Елиана Димитрова.

Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 9.00 сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба.

Таня Панчева, зам.-министър на образованието: "Пожелаваме на всички седмокласници да са спокойни, уверени в своите знания. Успех на всички! 110 000 ученици се явяват на изпит днес, от които 55 000 седмокласници. Седмокласниците са разпределени в 1637 училища, а десетокласниците в 1030. Във всички училища има видеонаблюдение."

Зара Кацова: "Мисля, че най-трудно ще ми бъде тезата, защото сам трябва да си я напишеш. Другото не ме притеснява."

Калоян Коюмджиев: "Притеснявам се значително, но най-големи притеснения, така да се каже, имам за тезата. Аз най-много искам да е "По жицата". Преразказът от неутрален разказвач. Много хора казват, че е по-трудно. Смятам, че неутралният разказвач на мен повече ми ходи."

Йоана Филева, родител: "Много по-малко четат. В сравнение с моето поколение това поколение е коренно различно и съответно влиянието на социалните мрежи е много пагубно."

Тестът за 7-и клас се състои от общо 26 задачи – 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст.

Днес се провежда и изпитът от националното външно оценяване по български език и литература за 10-и клас. Той започна в 8.00 часа в 1030 училища, с продължителност 90 минути, и съдържа общо 21 задачи – 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

#Вариант 1 #МОН #седмокласници

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